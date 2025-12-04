Azərbaycanla Gürcüstan arasında bir sıra sahələr üzrə əməkdaşlıq müzakirə edilib
Xarici siyasət
- 04 dekabr, 2025
- 21:59
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vyanada keçirilən ATƏT-in Nazirlər Şurasının 32-ci iclası çərçivəsində Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.
Nazirlər Azərbaycan – Gürcüstan strateji tərəfdaşlığının müsbət dinamikasını yüksək qiymətləndiriblər, regional sabitlik və inkişaf üçün dostluq, qarşılıqlı dəstəkləyici münasibətlərin əhəmiyyətini vurğulayıblar.
Görüşdə enerji, nəqliyyat-logistika və elektrik enerjisi, yaşıl enerji üzrə yeni birgə layihələr, eləcə də mədəni və humanitar mübadilələr sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib.
Cənubi Qafqazda davamlı sülh, sabitlik və rifah üçün səylər vurğulanıb.
