Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в сфере климата

    Внешняя политика
    • 19 сентября, 2026
    • 16:42
    Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в сфере климата

    Азербайджан и Германия рассмотрели возможности укрепления двустороннего сотрудничества в области климата и охраны окружающей среды.

    Как сообщает Report, об этом представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев написал в социальной сети X по итогам встречи с новым послом Германии в Азербайджане Дирком Лёльке.

    Стороны также обсудили продолжение взаимодействия в рамках глобальной климатической повестки.

    "Подчеркнули также важность укрепления международного сотрудничества для ускорения выполнения климатических обязательств и достижения ощутимого прогресса", - отметил Бабаев.

    Мухтар Бабаев Дирк Лельке Азербайджано-германские отношения
    Фото
    Azərbaycan və Almaniya iqlim sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər
    Фото
    Azerbaijan, Germany mull co-op in climate sphere

    Последние новости

    21:14

    Ричард Гренелл: Американская журналистика мертва

    Другие страны
    21:02

    В соцсетях Мехрибан Алиевой размещена публикация ко Дню государственного суверенитета

    Внутренняя политика
    20:55

    В Канаде при наезде автомобиля на толпу пострадали шесть человек

    Другие страны
    20:42

    Грузинский политолог: Новые реалии в Карабахе важны для мира на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    20:32
    Фото

    В Нахчыване состоялся очередной прием граждан полномочным представителем президента Азербайджана

    Внутренняя политика
    20:32
    Фото

    Азербайджанские боксеры завоевали три медали на турнире в Казахстане

    Индивидуальные
    20:16

    Генерал Бундесвера Бройер избран главой Военного комитета НАТО

    Другие страны
    20:07

    NYT: Заявление Трампа о сделке по Гренландии вызвало замешательство у жителей острова

    Другие страны
    20:05

    Азербайджанские шахматисты сыграли вничью с Чехией на Всемирной шахматной олимпиаде

    Индивидуальные
    Лента новостей