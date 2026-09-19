Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в сфере климата

Азербайджан и Германия рассмотрели возможности укрепления двустороннего сотрудничества в области климата и охраны окружающей среды.

Как сообщает Report, об этом представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев написал в социальной сети X по итогам встречи с новым послом Германии в Азербайджане Дирком Лёльке.

Стороны также обсудили продолжение взаимодействия в рамках глобальной климатической повестки.

"Подчеркнули также важность укрепления международного сотрудничества для ускорения выполнения климатических обязательств и достижения ощутимого прогресса", - отметил Бабаев.