Азербайджан и Франция обсудили вопросы двусторонней повестки
- 04 декабря, 2025
- 22:58
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в 32-м заседании Совета глав МИД (СМИД) ОБСЕ в Вене встретился с министром-делегатом по европейским делам Франции Бенжамином Хаддадом.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.
Согласно информации, стороны обменялись мнениями о текущих вопросах и перспективах азербайджано-французских отношений, региональной безопасности, сотрудничестве в рамках многосторонних платформ.
