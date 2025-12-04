Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджан и Франция обсудили вопросы двусторонней повестки

    Внешняя политика
    04 декабря, 2025
    22:58
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в 32-м заседании Совета глав МИД (СМИД) ОБСЕ в Вене встретился с министром-делегатом по европейским делам Франции Бенжамином Хаддадом.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

    Согласно информации, стороны обменялись мнениями о текущих вопросах и перспективах азербайджано-французских отношений, региональной безопасности, сотрудничестве в рамках многосторонних платформ.

    Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin cari perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb
    Лента новостей