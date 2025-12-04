Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin cari perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb
- 04 dekabr, 2025
- 22:50
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vyanada keçirilən ATƏT-in Nazirlər Şurasının 32-ci iclası çərçivəsində Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin Avropa məsələləri üzrə naziri Benjamin Haddad ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.
Rəsmilər Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin cari məsələləri və perspektivləri, regional təhlükəsizlik, çoxtərəfli platformalar çərçivəsində əməkdaşlıq barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
Minister of Foreign Affairs of #Azerbaijan Jeyhun Bayramov met with @BenjaminHaddad, Minister Delegate for Europe of France, on the margins of the OSCE Ministerial Council in Vienna.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 4, 2025
They exchanged views on current issues and prospects of Azerbaijan–France relations, regional… pic.twitter.com/TRElEN3S9L