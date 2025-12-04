İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin cari perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 22:50
    Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin cari perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vyanada keçirilən ATƏT-in Nazirlər Şurasının 32-ci iclası çərçivəsində Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin Avropa məsələləri üzrə naziri Benjamin Haddad ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.

    Rəsmilər Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin cari məsələləri və perspektivləri, regional təhlükəsizlik, çoxtərəfli platformalar çərçivəsində əməkdaşlıq barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

    Ceyhun Bayramov Benjamin Haddad Azərbaycan Fransa münasibətləri
    Азербайджан и Франция обсудили вопросы двусторонней повестки

    Son xəbərlər

    22:57

    Azərbaycan və Kanada rəsmiləri ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    22:50

    Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin cari perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb

    Xarici siyasət
    22:34

    Almaniya NATO-nun şərq cinahını qorumaq üçün Polşaya qırıcı təyyarələr yerləşdirir

    Digər ölkələr
    22:25

    Elmar Baxşıyev: "Son 5-6 oyunda "Araz-Naxçıvan"ı tanıya bilmirəm"

    Futbol
    22:19

    Azərbaycan Basketbol Liqasının VIII turunda "Naxçıvan" "Lənkəran"a qalib gəlib

    Komanda
    22:13

    Putin: Rusiya - ABŞ iqtisadi əlaqələrinin bərpası qarşılıqlı fayda verəcək

    Region
    22:07

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Qazanılan nəticə yaxşıdır, lakin oyunumuz istədiyim kimi alınmadı"

    Futbol
    21:59

    Azərbaycanla Gürcüstan arasında bir sıra sahələr üzrə əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    21:51

    Bu gündən dekabrın 17-dək Geminid meteor yağışı müşahidə olunacaq

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti