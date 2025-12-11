Азербайджан и Филиппины продолжают обсуждение прямого авиасообщения

Переговоры между Азербайджаном и Филиппинами о запуске прямых авиарейсов продолжаются.

Об этом анкарскому бюро Report сообщил посол Филиппин в Азербайджане (с резиденцией в Анкаре) Генри Бенсурто.

По его словам, взаимодействие по этим двум направлениям в последнее время заметно активизировалось:

"Обе страны заинтересованы во взаимной отмене виз и открытии прямого авиасообщения. Мы также усилили работу в этом направлении. Решение этих вопросов позволит увеличить число поездок между нашими странами и будет способствовать сближению наших народов".