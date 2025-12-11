Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджан и Филиппины продолжают обсуждение прямого авиасообщения

    Внешняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 17:24
    Переговоры между Азербайджаном и Филиппинами о запуске прямых авиарейсов продолжаются.

    Об этом анкарскому бюро Report сообщил посол Филиппин в Азербайджане (с резиденцией в Анкаре) Генри Бенсурто.

    По его словам, взаимодействие по этим двум направлениям в последнее время заметно активизировалось:

    "Обе страны заинтересованы во взаимной отмене виз и открытии прямого авиасообщения. Мы также усилили работу в этом направлении. Решение этих вопросов позволит увеличить число поездок между нашими странами и будет способствовать сближению наших народов".

    посол Генри Бенсурто Филиппины
    Səfir: Azərbaycanla Filippin arasında birbaşa uçuş və viza ilə bağlı müzakirələr davam edir
    Ambassador: Azerbaijan, Philippines continue talks on direct flights and visa
    Лента новостей