İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Səfir: Azərbaycanla Filippin arasında birbaşa uçuş və viza ilə bağlı müzakirələr davam edir

    Xarici siyasət
    • 11 dekabr, 2025
    • 16:30
    Səfir: Azərbaycanla Filippin arasında birbaşa uçuş və viza ilə bağlı müzakirələr davam edir

    Azərbaycanla Filippin arasında birbaşa uçuş və viza ilə bağlı müzakirələr davam edir.

    Bunu "Report"un Ankara bürosuna Filippinin Azərbaycandakı qeyri-rezident səfiri (iqamətgahı Ankarada - red) Henri Bensurto bildirib.

    Səfir deyib ki, hazırda Azərbaycanla bu iki məsələ ilə bağlı fəaliyyətlər intensivləşib:

    "Hər iki ölkə qarşılıqlı olaraq vizaların ləğvini və birbaşa hava yolunun açılmasını istəyir. Biz də bu istiqamətdə fəaliyyətimizi artırmışıq. Əgər bu məsələlər həll olunsa ölkələrimiz arasında gediş-gəlişlər çoxalar və insanlarımız arasında yaxınlaşma və əlaqələr sürətlənər".

    Filippin Azərbaycan Səfir
    Азербайджан и Филиппины продолжают обсуждение прямого авиасообщения

    Son xəbərlər

    17:27

    Oktyabrda BTC ilə neft ixracı 13 % azalıb

    Energetika
    17:26
    Foto

    Əli Əsədov Aşqabadda Gürcüstanın Baş naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:23

    Taleh Kazımov: "Azərbaycanın qlobal kapital bazarlarına qoşulması ilə bağlı "Euroclear" və "Clearstream" ilə danışıqlar aparılır"

    Maliyyə
    17:22
    Foto

    Sultan Hacıyev Keniyanın Baş naziri ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:13

    Siyarto: Bakı və Budapeşt əməkdaşlığı Macarıstan üçün enerji risklərini azaldır

    Xarici siyasət
    17:13

    Azərbaycan noyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 95 min barel geri qalıb

    Energetika
    17:13
    Foto

    Əli Əsədov Aşqabadda Türkmənistan Prezidenti ilə görüşüb

    Digər
    17:12
    Video

    Binəqədidə oğurluq edəndən sonra hadisə yerindən qaçan şəxslərin avtomobili radara düşüb

    Hadisə
    17:05

    Lerikdə bacısının yasından qayıdan qadın avtoqəzada ölüb - TƏFƏRRÜAT

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti