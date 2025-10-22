Азербайджан и Эстония обсудили межпарламентские связи

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, находящимся с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество между странами укрепляются благодаря визитам и подписанным соглашениям.

Гафарова напомнила о своем визите в Эстонию три года назад и подчеркнула хорошие перспективы для дальнейшего развития сотрудничества. Она также рассказала о встречах в Вашингтоне и Женеве, связанных с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Маргус Цахкна упомянул о своей встрече с президентом Ильхамом Алиевым, где обсуждалось расширение двустороннего сотрудничества. Он отметил, что Эстония считает Азербайджан важным партнером и заинтересована в развитии всесторонних отношений.

Стороны подчеркнули важное значение межпарламентских связей и сотрудничества на международных платформах, включая работу групп дружбы.