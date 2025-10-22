Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Азербайджан и Эстония обсудили межпарламентские связи

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 18:41
    Азербайджан и Эстония обсудили межпарламентские связи

    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, находящимся с визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество между странами укрепляются благодаря визитам и подписанным соглашениям.

    Гафарова напомнила о своем визите в Эстонию три года назад и подчеркнула хорошие перспективы для дальнейшего развития сотрудничества. Она также рассказала о встречах в Вашингтоне и Женеве, связанных с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

    Маргус Цахкна упомянул о своей встрече с президентом Ильхамом Алиевым, где обсуждалось расширение двустороннего сотрудничества. Он отметил, что Эстония считает Азербайджан важным партнером и заинтересована в развитии всесторонних отношений.

    Стороны подчеркнули важное значение межпарламентских связей и сотрудничества на международных платформах, включая работу групп дружбы.

    Милли Меджлис МИД Эстонии Маргус Цахкна Сахиба Гафарова
    Фото
    Azərbaycan və Estoniya parlamentlərarası əlaqələri müzakirə olunub

    Последние новости

    19:21

    Азербайджан и Албания обсудили тарифные аспекты газификации города Корча

    Энергетика
    19:09

    АЖД: Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку–Агстафа–Баку

    Инфраструктура
    19:07

    На станции метро "Нариманов" скончался пассажир

    Инфраструктура
    19:06

    Бездымная трансформация: от риска к альтернативе

    Бизнес
    19:00

    В Ереване состоялся круглый стол представителей Армении и Азербайджана

    В регионе
    18:58

    Осман Бойраз: Средний коридор проходит через регион с минимальными геополитические рисками

    В регионе
    18:57

    Хуситы освободили 12 сотрудников ООН

    Другие страны
    18:54

    В ООН высоко оценили достижения Азербайджана в сфере защиты прав переселенцев

    Внешняя политика
    18:44

    Кнессет одобрил в первом чтении закон об аннексии Западного берега

    Другие страны
    Лента новостей