Азербайджан и ЕС возобновят переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве

Азербайджан и Европейский союз имеют общую договоренность о начале переговоров по новым Приоритетам партнерства и о возобновлении переговоров по проекту нового всеобъемлющего соглашения.

Об этом в интервью Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что 22 мая в Брюсселе с участием помощника президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева состоялось 6-е заседание Диалога по безопасности Азербайджан-ЕС.

"В Брюсселе 13 июня 2025 года прошла 3-я встреча в рамках Энергетического диалога, а 9 октября этого года - 2-й диалог на высоком уровне по транспорту".

По словам Гаджизаде, одним из перспективных направлений отношений Азербайджана с ЕС является развитие двусторонних связей в стратегическом формате со странами-членами Евросоюза: "В настоящее время Азербайджан установил статус стратегического партнера с 10 государствами ЕС".

Соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС включает четыре блока. Переговоры стартовали 7 февраля 2017 года. В настоящее время открытыми остаются некоторые вопросы по торгово-экономической части. Ранее заявлялось, что текст соглашения согласован сторонами на 90%.