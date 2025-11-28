Азербайджан и ЕС обсудили укрепление двустороннего партнерства
- 28 ноября, 2025
- 00:54
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с официальными лицами Европейского Союза.
Как передает Report, об этом говорится в публикации Х. Гаджиева в соцсети Х.
"Мне было приятно обсудить с коллегами из Европейского Союза недавнюю позитивную динамику в отношениях между Азербайджаном и ЕС", - отметил он.
Хикмет Гаджиев подчеркнул, что стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня и обсудили перспективы дальнейшего укрепления партнерства между Азербайджаном и ЕС.
I was pleased to discuss with the colleagues from the European Union the recent positive dynamic in the relations between Azerbaijan and the EU.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 27, 2025
We exchanged views on a broad range of issues on the bilateral agenda and prospects of further enhancing Azerbaijan-EU partnership. pic.twitter.com/ncyUTadWKa