    Азербайджан и ЕС обсудили укрепление двустороннего партнерства

    Внешняя политика
    • 28 ноября, 2025
    • 00:54
    Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с официальными лицами Европейского Союза.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации Х. Гаджиева в соцсети Х.

    "Мне было приятно обсудить с коллегами из Европейского Союза недавнюю позитивную динамику в отношениях между Азербайджаном и ЕС", - отметил он.

    Хикмет Гаджиев подчеркнул, что стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня и обсудили перспективы дальнейшего укрепления партнерства между Азербайджаном и ЕС.

    Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsi müzakirə olunub

