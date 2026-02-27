Азербайджан и Эфиопия будут сотрудничать в рамках COP32

Азербайджан и Эфиопия будут сотрудничать в рамках 32-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP32).

Как сообщает Report, сегодня с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотеос подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в организации 32-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP32).

Меморандум предусматривает совместные действия Азербайджана и Эфиопии в рамках организации COP32, которая пройдет в 2027 году в Эфиопии.

Напомним, 29-я сессия Конференции ООН по изменению климата прошла в 2024 году в Баку, 30-я - в прошлом году в Бразилии, а 31-я состоится в этом году в Турции.