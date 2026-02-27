Азербайджан и Эфиопия будут сотрудничать в оборонной сфере
Внешняя политика
- 27 февраля, 2026
- 13:33
Азербайджан и Эфиопия заключили соглашение о сотрудничестве в области обороны.
Как сообщает Report, 27 февраля в Баку при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али министры иностранных дел двух стран Джейхун Байрамов и Гедион Тимотеос подписали "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Демократической Республики Эфиопия о сотрудничестве в оборонной сфере".
Азербайджан и Эфиопия будут сотрудничать в оборонной сфере
