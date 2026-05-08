Азербайджан и Чили провели политконсультации

В Сантьяго состоялся II раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел (МИД) Азербайджана и Чили.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Консультации прошли 6-7 мая в рамках визита в Чили заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова, возглавившего азербайджанскую делегацию. Чилийскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Патрисио Торрес.

В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития связей между двумя странами в политической, экономической, гуманитарной, энергетической, культурной, туристической и других сферах. В частности, была выражена поддержка налаживанию сотрудничества между соответствующими структурами двух стран в целях продвижения торговли, бизнеса и инвестиций.

По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании об академическом сотрудничестве между Университетом ADA и чилийской Дипломатической академией Андреса Бельо.

Затем азербайджанская делегация встретилась с заместителем министра иностранных дел Чили по международным экономическим вопросам Паулой Эстевес Вайнштайн. В ходе проведенных переговоров стороны рассмотрели возможности продвижения торгово-экономических связей между двумя странами и заявили о важности реализации совместных инициатив в этом направлении.

Далее состоялись переговоры с вице-президентом (заместителем председателя) Сената Национального конгресса Чили Иваном Морейро и другими представителями сената, на которых была отмечена важность развития парламентской дипломатии, расширения сотрудничества на двустороннем уровне и в рамках международных платформ.

В рамках визита Эльнур Мамедов провел презентацию на тему "Внешняя политика Азербайджана" в Дипломатической академии Андреса Бельо.