    Азербайджан и Чили провели политконсультации

    Внешняя политика
    08 мая, 2026
    • 11:21
    Азербайджан и Чили провели политконсультации

    В Сантьяго состоялся II раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел (МИД) Азербайджана и Чили.

    Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

    Консультации прошли 6-7 мая в рамках визита в Чили заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова, возглавившего азербайджанскую делегацию. Чилийскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Патрисио Торрес.

    В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития связей между двумя странами в политической, экономической, гуманитарной, энергетической, культурной, туристической и других сферах. В частности, была выражена поддержка налаживанию сотрудничества между соответствующими структурами двух стран в целях продвижения торговли, бизнеса и инвестиций.

    По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании об академическом сотрудничестве между Университетом ADA и чилийской Дипломатической академией Андреса Бельо.

    Затем азербайджанская делегация встретилась с заместителем министра иностранных дел Чили по международным экономическим вопросам Паулой Эстевес Вайнштайн. В ходе проведенных переговоров стороны рассмотрели возможности продвижения торгово-экономических связей между двумя странами и заявили о важности реализации совместных инициатив в этом направлении.

    Далее состоялись переговоры с вице-президентом (заместителем председателя) Сената Национального конгресса Чили Иваном Морейро и другими представителями сената, на которых была отмечена важность развития парламентской дипломатии, расширения сотрудничества на двустороннем уровне и в рамках международных платформ.

    В рамках визита Эльнур Мамедов провел презентацию на тему "Внешняя политика Азербайджана" в Дипломатической академии Андреса Бельо.

    Эльнур Мамедов Патрисио Торрес Азербайджано-чилийские отношения Политконсультации
    Azərbaycan və Çili arasında siyasi məsləhətləşmələr aparılıb
    Political consultations held between Azerbaijan and Chile

