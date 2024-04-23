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Азербайджан и Чехия могут наладить сотрудничество в сфере зеленой энергетики

Азербайджан и Чехия могут наладить сотрудничество в сфере зеленой энергетики Азербайджан и Чехия обсудили возможность сотрудничества в сферах зеленой и возобновляемой энергетики.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 15:17
Азербайджан и Чехия могут наладить сотрудничество в сфере зеленой энергетики

Азербайджан и Чехия обсудили возможность сотрудничества в сферах зеленой и возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, обсуждения состоялись в рамках встречи министров иностранных дел двух стран Джейхуна Байрамова и Яна Липавского.

Стороны отметили, что Баку и Прага уже сотрудничают в сфере традиционной энергетики. В этом ключе министры также рассмотрели возможность развития сотрудничества по направлениям зеленой и возобновляемой энергетики.

Главы дипведомств далее обменялись мнениями относительно участия чешских инвесторов в масштабных восстановительно-строительных проектах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Состоялся обмен мнениями касательно возможностей использования транзитно-логистическими компаниями Чехии потенциала Среднего коридора, проходящего по территории Азербайджана, и Алятской свободной экономической зоны, добавили в МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Czech Republic may establish green energy co-op
Версия на азербайджанском языке Çexiyanın tranzit-logistika şirkətləri Ələt Azad İqtisadi Zonasında iştiraka dəvət edilib

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