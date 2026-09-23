Азербайджан и ЦАР подписали коммюнике об установлении дипотношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Баипо-Темон.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице МИД в соцсети "X".

Отмечается, что министры обсудили перспективы развития отношений между Азербайджаном и ЦАР, подчеркнув стратегическое значение, которое Азербайджан придает укреплению связей с африканскими странами и расширению сотрудничества в политической, экономической, культурной, образовательной и научной сферах.

Также были рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках ООН, Африканского союза и других многосторонних платформ.

Министры с удовлетворением отметили возможность студентов из Центральноафриканской Республики воспользоваться образовательными стипендиальными программами Азербайджана, созданными для граждан стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Движения неприсоединения.

В целях официального оформления новых дипломатических отношений министры подписали "Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Центральноафриканской Республикой".

Сообщается, что исторический документ открывает новую страницу в отношениях между двумя странами и создает прочную основу для расширения двусторонних связей в предстоящие годы.