Азербайджан и ЦАР подписали коммюнике об установлении дипотношений
- 23 сентября, 2026
- 17:48
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Баипо-Темон.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице МИД в соцсети "X".
Отмечается, что министры обсудили перспективы развития отношений между Азербайджаном и ЦАР, подчеркнув стратегическое значение, которое Азербайджан придает укреплению связей с африканскими странами и расширению сотрудничества в политической, экономической, культурной, образовательной и научной сферах.
Также были рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках ООН, Африканского союза и других многосторонних платформ.
Министры с удовлетворением отметили возможность студентов из Центральноафриканской Республики воспользоваться образовательными стипендиальными программами Азербайджана, созданными для граждан стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Движения неприсоединения.
В целях официального оформления новых дипломатических отношений министры подписали "Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Центральноафриканской Республикой".
Сообщается, что исторический документ открывает новую страницу в отношениях между двумя странами и создает прочную основу для расширения двусторонних связей в предстоящие годы.
On the sidelines of #UNGA81, Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan🇦🇿 Jeyhun Bayramov met with Sylvie Baïpo-Temon, Minister of Foreign Affairs, Francophonie and Central Africans Abroad of the Central African Republic🇨🇫.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 23, 2026
The sides discussed prospects for 🇦🇿-🇨🇫 bilateral… pic.twitter.com/jlNWPbqgMZ