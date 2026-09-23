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    Азербайджан и ЦАР подписали коммюнике об установлении дипотношений

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 17:48
    Азербайджан и ЦАР подписали коммюнике об установлении дипотношений

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Баипо-Темон.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице МИД в соцсети "X".

    Отмечается, что министры обсудили перспективы развития отношений между Азербайджаном и ЦАР, подчеркнув стратегическое значение, которое Азербайджан придает укреплению связей с африканскими странами и расширению сотрудничества в политической, экономической, культурной, образовательной и научной сферах.

    Также были рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках ООН, Африканского союза и других многосторонних платформ.

    Министры с удовлетворением отметили возможность студентов из Центральноафриканской Республики воспользоваться образовательными стипендиальными программами Азербайджана, созданными для граждан стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Движения неприсоединения.

    В целях официального оформления новых дипломатических отношений министры подписали "Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Центральноафриканской Республикой".

    Сообщается, что исторический документ открывает новую страницу в отношениях между двумя странами и создает прочную основу для расширения двусторонних связей в предстоящие годы.

    Азербайджан и ЦАР подписали коммюнике об установлении дипотношений
    Азербайджан и ЦАР подписали коммюнике об установлении дипотношений
    Азербайджан и ЦАР подписали коммюнике об установлении дипотношений

    Джейхун Байрамов Сильви Баипо-Темон Организация исламского сотрудничества (ОИС) Центральноафриканская Республика (ЦАР)
    Фото
    Azərbaycan və Mərkəzi Afrika Respublikası arasında diplomatik əlaqələr qurulub
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    Azerbaijan, CAR ink Joint Communiqué on establishment of diplomatic relations
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