Азербайджан и Босния и Герцеговина подписали меморандум о пропавших без вести лицах

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан и Институт пропавших без вести Боснии и Герцеговины подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, документ предусматривает взаимодействие в области определения направлений двустороннего взаимодействия и выяснения судеб пропавших без вести лиц.

Отмечается, что в апреле 2025 года делегация Государственной комиссии посетила Сараево для обсуждения проекта меморандума. В ходе визита был обсужден и согласован проект Меморандума о взаимопонимании.