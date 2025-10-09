Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Азербайджан и Босния и Герцеговина подписали меморандум о пропавших без вести лицах

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 12:20
    Азербайджан и Босния и Герцеговина подписали меморандум о пропавших без вести лицах

    Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан и Институт пропавших без вести Боснии и Герцеговины подписали Меморандум о взаимопонимании.

    Как сообщает Report, документ предусматривает взаимодействие в области определения направлений двустороннего взаимодействия и выяснения судеб пропавших без вести лиц.

    Отмечается, что в апреле 2025 года делегация Государственной комиссии посетила Сараево для обсуждения проекта меморандума. В ходе визита был обсужден и согласован проект Меморандума о взаимопонимании.

    Azərbaycan Bosniya və Herseqovina ilə itkin düşmüş şəxslərlə bağlı memorandum imzalayıb
    Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina sign memorandum on missing persons

