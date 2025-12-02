Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Азербайджан и Бангладеш планируют взаимное открытие посольств

    02 декабря, 2025
    13:57
    Азербайджан и Бангладеш планируют взаимное открытие посольств

    Бангладеш рассматривает возможность открытия своего посольства в Азербайджане.

    Об этом турецкому бюро Report заявил посол Бангладеш в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Аманул Хакк.

    Дипломат сообщил, что в рамках своего недавнего визита в Баку провел переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и другими представителями МИД республики.

    По его словам, в ходе переговоров была рассмотрена возможность открытия посольства Бангладеш в Азербайджане и, соответственно, посольства Азербайджана в Бангладеш.

    Посол отметил, что в ходе встречи стороны также обменялись мнениями относительно возможностей двустороннего и многостороннего сотрудничества.

    Banqladeşlə Azərbaycan qarşılıqlı olaraq səfirlik aça bilərlər
    Bangladesh plans to open embassy in Azerbaijan
