Азербайджан и Бангладеш планируют взаимное открытие посольств

Бангладеш рассматривает возможность открытия своего посольства в Азербайджане.

Об этом турецкому бюро Report заявил посол Бангладеш в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Аманул Хакк.

Дипломат сообщил, что в рамках своего недавнего визита в Баку провел переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и другими представителями МИД республики.

По его словам, в ходе переговоров была рассмотрена возможность открытия посольства Бангладеш в Азербайджане и, соответственно, посольства Азербайджана в Бангладеш.

Посол отметил, что в ходе встречи стороны также обменялись мнениями относительно возможностей двустороннего и многостороннего сотрудничества.