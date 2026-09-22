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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджан и Австрия обсудили перспективы расширения партнерства

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 20:48
    Азербайджан и Австрия обсудили перспективы расширения партнерства

    Посол Азербайджана Кямиль Хасиев и генеральный секретарь Министерства иностранных дел Австрии Николаус Маршик обсудили расширение партнерства между двумя странами.

    Как сообщает Report, об этом посольство Азербайджана в Австрии проинформировало на своей странице в соцсети X.

    "В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам и перспективам отношений между нашими странами", - говорится в сообщении.

    Стороны подчеркнули заинтересованность в дальнейшем углублении политического, экономического и культурного диалога и расширении партнерства.

    Кямиль Хасиев Николаус Маршик Посольство Азербайджана Австрия
    Avstriya XİN-də Azərbaycanla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub
    Azerbaijan, Austria discuss expanding bilateral partnerships

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