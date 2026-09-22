Азербайджан и Австрия обсудили перспективы расширения партнерства
- 22 сентября, 2026
- 20:48
Посол Азербайджана Кямиль Хасиев и генеральный секретарь Министерства иностранных дел Австрии Николаус Маршик обсудили расширение партнерства между двумя странами.
Как сообщает Report, об этом посольство Азербайджана в Австрии проинформировало на своей странице в соцсети X.
"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам и перспективам отношений между нашими странами", - говорится в сообщении.
Стороны подчеркнули заинтересованность в дальнейшем углублении политического, экономического и культурного диалога и расширении партнерства.
Kamil Khasiyev, der designierte Botschafter der Republik Aserbaidschan in Österreich, hat Nikolaus Marschik, dem Generalsekretär des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA), einen offiziellen Höflichkeitsbesuch abgestattet.— Embassy of Azerbaijan in Austria and Slovenia (@AzEmbAustria) September 22, 2026
Im Rahmen des… pic.twitter.com/QX8XoTcUGX