Азербайджан и Албания провели первый раунд политконсультаций
- 23 сентября, 2025
- 15:46
Азербайджан и Албания провели первый раунд политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел.
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посла Азербайджане в Тиране Анара Гусейнова в соцсети Х.
"Сегодня Азербайджан и Албания провели первый раунд политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел. Обсуждения прошли весьма продуктивно и охватили широкий круг вопросов, касающихся различных сфер двустороннего сотрудничества", - написал дипломат.
