    Азербайджан и Албания провели первый раунд политконсультаций

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 15:46
    Азербайджан и Албания провели первый раунд политконсультаций

    Азербайджан и Албания провели первый раунд политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посла Азербайджане в Тиране Анара Гусейнова в соцсети Х.

    "Сегодня Азербайджан и Албания провели первый раунд политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел. Обсуждения прошли весьма продуктивно и охватили широкий круг вопросов, касающихся различных сфер двустороннего сотрудничества", - написал дипломат.

