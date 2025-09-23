İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    • 23 sentyabr, 2025
    • 15:54
    Azərbaycan və Albaniya siyasi məsləhətləşmələrin ilk raundunu keçirib

    Azərbaycan və Albaniya xarici işlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində ilk siyasi məsləhətləşmələr raundunu keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Anar Hüseynov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Bu gün Azərbaycan və Albaniya xarici işlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində ilk siyasi məsləhətləşmələr raundunu keçirib. Müzakirələr olduqca məhsuldar keçib və ikitərəfli əməkdaşlığın müxtəlif sahələrinə aid geniş məsələləri əhatə edib", - diplomat yazıb.

