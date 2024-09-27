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Азербайджан и Албания обсудили перспективные направления многопланового сотрудничества

Азербайджан и Албания обсудили перспективные направления многопланового сотрудничества Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Албании Игли Хасани в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Внешняя политика
27 сентября 2024 г. 04:07
Азербайджан и Албания обсудили перспективные направления многопланового сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Албании Игли Хасани в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом Д.Байрамов сообщил на своей странице в соцсети Х.

Он отметил, что провел продуктивный обмен мнениями с албанским коллегой.

Министр подчеркнул, что на встрече была возможность всесторонне обсудить перспективные направления многопланового сотрудничества. Джейхун Байрамов также проинформировал коллегу о постконфликтной ситуации, повестке дня по вопросам мира и нормализации в регионе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Albaniya əməkdaşlığının perspektivli sahələri müzakirə edilib - YENİLƏNİB

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