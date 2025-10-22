Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Азербайджан, Грузия и Казахстан вводят единый тариф для перевозок по Среднему коридору

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 10:57
    Азербайджан, Грузия и Казахстан договорились о введении единого долгосрочного тарифа на перевозки по Среднему коридору.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на открытии 5-го Тбилисского форума Шелкового пути.

    По его словам, страны региона уделяют особое внимание не только развитию физической инфраструктуры, но и совершенствованию административных и правовых механизмов, чтобы повысить эффективность международных транспортных маршрутов.

    "Совместно с международными партнерами мы формируем единую тарифную политику, упрощаем таможенные и пограничные процедуры, а также стимулируем развитие мультимодальных перевозок. Подтверждением этому стало соглашение железнодорожных операторов Азербайджана, Грузии и Казахстана о введении единого долгосрочного тарифа по Среднему коридору", - заявил премьер-министр.

    Асадов отметил, что стороны также договорились о совместной модернизации портовой, железнодорожной и логистической инфраструктуры, ликвидации узких мест, расширении цифровизации и повышении пропускной способности маршрута.

    "Мы уверены, что наши совместные усилия позволят в полной мере реализовать транспортно-логистический потенциал региона, увеличить товарооборот и инвестиционные потоки, а также укрепить экономические связи на евразийском пространстве", - подчеркнул он.

