Азербайджан экстрадировал разыскиваемого за продажу наркотиков россиянина

Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции разыскиваемого в этой стране за продажу наркотиков Алексея Кунцевича.

Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции разыскиваемого в этой стране за продажу наркотиков Алексея Кунцевича и передала его российской стороне.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

29-летний гражданин России Алексей Олегович Кунцевич был объявлен в международный розыск по обвинению в попытке сбыта наркотических средств в крупном размере посредством сети Интернет в составе организованной группы.

Кунцевич был задержан в ноябре прошлого года при прохождении пограничного контроля в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

"Согласно Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, было принято решение об экстрадиции обвиняемого, Алексей Кунцевич был передан компетентным органам России в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана", - говорится в информации.