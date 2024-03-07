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Азербайджан экстрадировал разыскиваемого за продажу наркотиков россиянина

Азербайджан экстрадировал разыскиваемого за продажу наркотиков россиянина Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции разыскиваемого в этой стране за продажу наркотиков Алексея Кунцевича.
Внешняя политика
7 марта 2024 г. 15:43
Азербайджан экстрадировал разыскиваемого за продажу наркотиков россиянина

Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции разыскиваемого в этой стране за продажу наркотиков Алексея Кунцевича и передала его российской стороне.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

29-летний гражданин России Алексей Олегович Кунцевич был объявлен в международный розыск по обвинению в попытке сбыта наркотических средств в крупном размере посредством сети Интернет в составе организованной группы.

Кунцевич был задержан в ноябре прошлого года при прохождении пограничного контроля в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

"Согласно Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, было принято решение об экстрадиции обвиняемого, Алексей Кунцевич был передан компетентным органам России в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана", - говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan narkoticarətdə təqsirləndirilən və hava limanında saxlanılan şəxsi Rusiyaya təhvil verib

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