Азербайджан будет представлен на заседании Совета глав МИД ЕС

В Люксембурге 20 октября пройдет заседание Совета глав МИД Европейского Союза на тему "Межрегиональная безопасность и взаимодействие".

Как сообщает Report, во встрече, как ожидается, примут участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, а также представители Азербайджана, Армении, Молдовы, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

На заседании будут обсуждаться различные темы, в том числе очередной пакет антироссийских санкций, российско-украинская война, стратегическое значение Черного моря, ситуация на Ближнем Востоке, геополитические процессы в регионе и динамика безопасности.