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    Азербайджан будет ежегодно помогать трем островным государствам в сохранении наследия

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2026
    • 17:29
    Азербайджан будет ежегодно помогать трем островным государствам в сохранении наследия

    Азербайджан ежегодно будет оказывать трем малым островным государствам техническую помощь в подготовке предварительных списков объектов для последующего выдвижения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Первыми участниками программы станут Гвинея-Бисау, Палау и Доминиканская Республика.

    Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана, Баку представил свою международную программу технической помощи по сохранению культурного и природного наследия развивающихся малых островных государств на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Презентация состоялась на организованном МИД мероприятии "От островного наследия к Всемирному наследию". В нем приняли участие министры и постоянные представители малых островных государств при ООН, члены дипломатического корпуса и другие высокопоставленные представители.

    Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев заявил, что для сохранения культурного и природного наследия островных государств, сталкивающихся с изменением климата и другими экологическими угрозами, особенно важно укреплять их практические возможности и расширять международное сотрудничество. Он подчеркнул приверженность Азербайджана сотрудничеству и международной солидарности в этой сфере и представил план ежегодной помощи трем государствам.

    Министры иностранных дел Гвинеи-Бисау и Палау, а также высокопоставленный представитель Доминиканской Республики поблагодарили правительство Азербайджана за включение их стран в первый пилотный этап программы.

    Министры Гренады, Мальдивской Республики и Багамских Островов назвали инициативу своевременной, целенаправленной и отвечающей потребностям малых островных государств. Представители Германии, Турции, России и других стран отметили ее возможный вклад в развитие международного партнерства и сохранение всемирного наследия.

    Участники также обсудили практические вопросы реализации программы. В ее рамках планируется подготовить более 80 местных специалистов из 39 островных государств.

    Азербайджан будет ежегодно помогать трем островным государствам в сохранении наследия
    Азербайджан будет ежегодно помогать трем островным государствам в сохранении наследия
    Азербайджан будет ежегодно помогать трем островным государствам в сохранении наследия
    Ялчын Рафиев Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Организация Объединённых Наций (ООН) Генеральная Ассамблея ООН Малые островные государства
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    Azerbaijan launches heritage support program for small island states
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