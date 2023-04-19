Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям

Израиль готов поддерживать Азербайджан во многих направлениях, начиная от кибербезопасности до военной обороны.

Израиль готов поддерживать Азербайджан во многих направлениях, включая кибербезопасность и развитие оборонной промышленности.

Об этом Report заявил бывший министр связи Израиля, президент Центра экономического мира Аюб Кара.

По его словам, отношения между двумя странами развиваются много лет, и их можно назвать "очень душевными".

А.Кара подчеркнул, что двусторонние отношения поднялись еще на одну ступень после "впечатляющего открытия посольства Азербайджана в Тель-Авиве".

Экс-министр отметил, что сотрудничество между странами осуществляется во многих сферах: культуры, строительства, нефтегазовой отрасли и др.

"Я думаю, что партнерство в этих отраслях придает силу двум государствам, поэтому мы на правильном пути", - сказал он.

А.Кара выразил надежду на то, что государства будут претворять в жизнь еще много совместных проектов в различных областях, добавив, что "Азербайджан и Израиль вместе - сила".