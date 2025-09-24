Арменгол Сосиас: Испания выступает за мир между Азербайджаном и Арменией
Внешняя политика
- 24 сентября, 2025
- 17:36
Испания выступает за мир между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила председатель конгресса депутатов Испании Франсина Арменгол Сосиас в ходе встречи с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном в Мадриде.
Сосиас высоко оценила достигнутое в Вашингтоне соглашение об установлении мира между Баку и Ереваном, отметив его значимость для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.
Она также подчеркнула, что Испания поддерживает мирный процесс и выразила готовность содействовать дальнейшему урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией.
Последние новости
18:29
Судно под флагом Танзании затонуло в водах ИранаВ регионе
18:27
При стрельбе в отделении полиции в Далласе погибли два человека - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
18:20
Пезешкиан: Иран не ставит перед собой цель получить ядерное оружиеВ регионе
18:13
СНГ разработает единый статистический классификатор видов экономической деятельности - ЭКСКЛЮЗИВФинансы
18:10
Фото
Азербайджан и Узбекистан проводят в Ташкенте командно-штабные учения "Мяхарят − 2025"Армия
18:05
В Нью-Йорке проходит мероприятие Международного центра Низами ГянджевиВнешняя политика
17:59
Фото
Азербайджан окажет поддержку странам Африки в области климатической дипломатииВнешняя политика
17:59
Суд в Ереване разрешил зампреду РПА Армену Ашотяну выезжать за рубежВ регионе
17:58