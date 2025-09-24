Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Арменгол Сосиас: Испания выступает за мир между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 17:36
    Арменгол Сосиас: Испания выступает за мир между Азербайджаном и Арменией

    Испания выступает за мир между Азербайджаном и Арменией.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила председатель конгресса депутатов Испании Франсина Арменгол Сосиас в ходе встречи с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном в Мадриде.

    Сосиас высоко оценила достигнутое в Вашингтоне соглашение об установлении мира между Баку и Ереваном, отметив его значимость для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.

    Она также подчеркнула, что Испания поддерживает мирный процесс и выразила готовность содействовать дальнейшему урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией.

    Азербайджан Армения Испания Вашингтонский саммит
    Armenqol Sosias: İspaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün tərəfdarıdır
    Armengol Sosias: Spain advocates for peace between Azerbaijan and Armenia

