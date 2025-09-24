Арменгол Сосиас: Испания выступает за мир между Азербайджаном и Арменией

Испания выступает за мир между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила председатель конгресса депутатов Испании Франсина Арменгол Сосиас в ходе встречи с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном в Мадриде.

Сосиас высоко оценила достигнутое в Вашингтоне соглашение об установлении мира между Баку и Ереваном, отметив его значимость для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.

Она также подчеркнула, что Испания поддерживает мирный процесс и выразила готовность содействовать дальнейшему урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией.