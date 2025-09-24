Armenqol Sosias: İspaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün tərəfdarıdır
Xarici siyasət
- 24 sentyabr, 2025
- 17:52
İspaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün tərəfdarıdır.
"Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə İspaniyanın Deputatlar Konqresinin sədri Fransina Armenqol Sosias Madriddə Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyanla görüşü zamanı bildirib.
A.Sosias Vaşinqtonda Bakı və İrəvan arasında sülhün qurulması barədə əldə olunan razılaşmanı yüksək qiymətləndirib və onun Cənubi Qafqazda sabitliyin təmin edilməsi üçün əhəmiyyətini qeyd edib.
O, həmçinin vurğulayıb ki, İspaniya sülh prosesini dəstəkləyir, Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin daha da nizamlanmasına kömək etməyə hazırdır.
Son xəbərlər
18:21
Sosial şəbəkədə canlı yayımda anası tərəfindən zorakılığa məruz qalan azyaşlı uşaq müəssisəsinə yerləşdirilibHadisə
18:19
İmişlidəki hadisə ilə bağlı AQTA araşdırmalara başlayıb - YENİLƏNİBHadisə
18:16
Azərbaycanda "MAN" markalı elektrik avtobuslarının yığılmasına 2026-cı ildə başlanacaqSənaye
18:12
Ermənistanda arxiyepiskop hakimiyyəti devirməyə çağırışda təqsirli bilinibRegion
18:10
İran sularında Tanzaniya bayrağı altında üzən gəmi batıbRegion
17:59
ABŞ-nin vitse-prezidenti Dallasda baş verən hadisəni qınayıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
17:52
Armenqol Sosias: İspaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün tərəfdarıdırXarici siyasət
17:50
Foto
Daşkənddə "Məharət - 2025" birgə komanda-qərargah təlimi keçirilirHərbi
17:50