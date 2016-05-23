Араз Азимов обсудил в Израиле экономическое сотрудничество

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов встретился с депутатом Кнессета, председателем парламентского комитета по иностранным делам и обороне Цачи Ханегби, сообщает Report со ссылкой на Jewish Press.
Стороны обсудили экономическое сотрудничество между Тель-Авивом и Баку.
Стороны согласились, что сотрудничество между Израилем и Азербайджаном должно быть интенсифицировано посредством усиления межпарламентских связей и встреч на высшем уровне.
Замминистра иностранных дел Азербайджана высоко оценил достижения парламентской группы дружбы Азербайджан-Израиль, которую возглавляет Авигдор Либерман.
В ходе встречи стороны также обсудили геополитическую ситуацию как в регионе Ближнего Востока, так и Южного Кавказа.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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