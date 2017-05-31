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    Араз Азимов находится с визитом в Афганистане

    Обсуждены вопросы подготовки к предстоящему в Баку заседанию Сердце Азии – Стамбульский Процесс на уровне министров

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов находится с визитом в Афганистане.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, в рамках визита А.Азимов встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

    Заместитель главы МИД передал президенту Афганистана приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева и пригласительное письмо.

    В свою очередь, А.Гани попросил передать президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву свои наилучшие пожелания.

    Замминистра также встретился с министром иностранных дел Афганистана Салахуддином Раббани и другими официальными лицами.

    На встречах коснулись вопросов двустороннего политического диалога и вопросов практического сотрудничества.

    Официальные представители Афганистана дали высокую оценку оказываемой Азербайджаном поддержке в деле воцарения стабильности в стране и сопредседательству в "Сердце Азии – Стамбульский Процесс".

    В ходе визита А.Азимов сопредседательствовал на встрече послов на уровне "Сердце Азии – Стамбульский Процесс".

    Здесь были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему в конце этого года в Баку заседанию "Сердце Азии – Стамбульский Процесс" на уровне министров. 

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