Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов находится с визитом в Афганистане.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, в рамках визита А.Азимов встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Заместитель главы МИД передал президенту Афганистана приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева и пригласительное письмо.

В свою очередь, А.Гани попросил передать президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву свои наилучшие пожелания.

Замминистра также встретился с министром иностранных дел Афганистана Салахуддином Раббани и другими официальными лицами.

На встречах коснулись вопросов двустороннего политического диалога и вопросов практического сотрудничества.

Официальные представители Афганистана дали высокую оценку оказываемой Азербайджаном поддержке в деле воцарения стабильности в стране и сопредседательству в "Сердце Азии – Стамбульский Процесс".

В ходе визита А.Азимов сопредседательствовал на встрече послов на уровне "Сердце Азии – Стамбульский Процесс".

Здесь были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему в конце этого года в Баку заседанию "Сердце Азии – Стамбульский Процесс" на уровне министров.