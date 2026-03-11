Антониу Кошта: ЕС осуждает атаку со стороны Ирана на аэропорт Нахчывана

Европейский союз осуждает недавнюю атаку дронов со стороны Ирана на аэропорт Нахчыванской автономной Республики.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхам Алиев в Баку.

По словам Кошты, региональная роль Азербайджана сегодня важна как никогда. Он отметил вызовы, с которыми сталкивается страна на фоне опасной военной эскалации в Иране и на Ближнем Востоке.

"Позвольте вновь выразить от имени Европейского союза полную солидарность с Азербайджаном и его народом. Мы решительно осуждаем недавнюю атаку Ирана на аэропорт Нахчывана", - подчеркнул он.

Кошта отметил, что обеспечение региональной безопасности и стабильности имеет ключевое значение при полном уважении принципов Устава ООН и международного права.

По его словам, Европейский союз продолжает работать со всеми партнерами через диалог и дипломатию для деэскалации напряженности и защиты гражданского населения.

Он также предупредил, что дальнейшая эскалация может угрожать не только Ближнему Востоку, но и Европе и всему миру, назвав последние события частью тревожной тенденции насильственных действий в нарушение международного права.