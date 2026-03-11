Антониу Кошта: Азербайджан - ключевой партнер для ЕС

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Азербайджан является ключевым партнером для Европейского союза.

    Как передает Report, об этом написал президент Европейского совета Антониу Кошта в соцсети Х, сопроводив публикацию фотографией дворца Ширваншахов в центре Баку.

    "Сегодня в Баку, с нетерпением жду встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - написал он.

    В своей публикации Кошта подчеркнул важность стратегического партнерства с Азербайджаном и отметил, что за последний год отношениям страны с ЕС придан новый импульс.

    "Мы привержены дальнейшему углублению сотрудничества в сферах безопасности, энергетики, цифровых технологий и транспорта. Также обсудим последние события с учетом быстро меняющейся геополитической ситуации", - добавил он.

    Antonio Koşta: Azərbaycan Aİ üçün əsas tərəfdaşdır
