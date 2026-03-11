Антониу Кошта: Азербайджан - ключевой партнер для ЕС
Внешняя политика
- 11 марта, 2026
- 14:48
Азербайджан является ключевым партнером для Европейского союза.
Как передает Report, об этом написал президент Европейского совета Антониу Кошта в соцсети Х, сопроводив публикацию фотографией дворца Ширваншахов в центре Баку.
"Сегодня в Баку, с нетерпением жду встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - написал он.
В своей публикации Кошта подчеркнул важность стратегического партнерства с Азербайджаном и отметил, что за последний год отношениям страны с ЕС придан новый импульс.
"Мы привержены дальнейшему углублению сотрудничества в сферах безопасности, энергетики, цифровых технологий и транспорта. Также обсудим последние события с учетом быстро меняющейся геополитической ситуации", - добавил он.
Последние новости
14:48
Антониу Кошта: Азербайджан - ключевой партнер для ЕСВнешняя политика
14:47
В Иране сообщили об ударах по западным и восточным районам столицыВ регионе
14:40
Меджнун Мамедов: В Азербайджане тестируются модули ИИ для сельского хозяйстваАПК
14:37
Россия направила гуманитарную помощь Ирану через территорию АзербайджанаВнешняя политика
14:34
Фото
Микаил Джаббаров обсудил с iSoftStone цифровое сотрудничествоИКТ
14:32
Эрдоган предупредил о глобальных экономических последствиях эскалации на Ближнем ВостокеВ регионе
14:28
ЦАХАЛ нанес масштабные удары по объектам в Иране и ЛиванеДругие страны
14:26
Владимир Путин поблагодарил Ильхама Алиева за эвакуацию граждан РФ из ИранаВнешняя политика
14:22