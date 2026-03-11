Antonio Koşta: Azərbaycan Aİ üçün əsas tərəfdaşdır
- 11 mart, 2026
- 14:52
Azərbaycan Avropa İttifaqı (Aİ) üçün əsas tərəfdaşdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Aİ Şurasının prezidenti Antonio Koşta "X" sosial şəbəkəsində yazıb və paylaşımını Bakının mərkəzindəki Şirvanşahlar sarayının fotosu ilə müşayiət edib.
"Bu gün Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü səbirsizliklə gözləyirəm", - o yazıb.
A.Koşta paylaşımında Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığın vacibliyini vurğulayıb və qeyd edib ki, son bir ildə ölkənin Aİ ilə münasibətlərinə yeni təkan verilib.
"Biz təhlükəsizlik, energetika, rəqəmsal texnologiyalar və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsinə sadiqik. Həmçinin sürətlə dəyişən geosiyasi vəziyyəti nəzərə alaraq son hadisələri müzakirə edəcəyik", - o əlavə edib.
In Baku 🇦🇿 today, looking forward to meeting @presidentaz Ilham Aliyev.— António Costa (@eucopresident) March 11, 2026
Azerbaijan is a key partner for the EU.
Over the past year, we have re-energised our relationship.
We are committed to further deepening our relationship on security, energy, digital and transport.
