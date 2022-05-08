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Анн Линде высоко оценила существующую дружбу и сотрудничество между Азербайджаном и Швецией

Анн Линде высоко оценила существующую дружбу и сотрудничество между Азербайджаном и Швецией По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Швецией состоялся обмен письмами между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Швеции Анн Линде.
Внешняя политика
8 мая 2022 г. 14:01
Анн Линде высоко оценила существующую дружбу и сотрудничество между Азербайджаном и Швецией

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Швецией состоялся обмен письмами между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

Как передает Report со ссылкой на МИД, в своем письме министр Джейхун Байрамов отметил, что культурное мероприятие, которое состоится 19 мая в Музее Нобелевской премии в Стокгольме по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, является символичным с точки зрения нобелевского наследия в Баку. Министр отметил, что на протяжении этих лет экономическое и культурное сотрудничество между Азербайджаном и Швецией развивалось по восходящей. "Мы верим, что Швеция будет успешно председательствовать в Совете ЕС в следующем году и готовы внести свой вклад в деятельность, которая будет осуществлена в рамках Восточного партнерства", - отметил он.

В своем письме министр Анн Линде отметила 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами и, воспользовавшись случаем, высоко оценила существующую дружбу и сотрудничество между Азербайджаном и Швецией. Анн Линде пожелала продолжения хороших отношений и сотрудничества между двумя странами.

Министры выразили искренние поздравления и пожелали дальнейшего развития дружбы и сотрудничества между нашими странами.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Swedish FMs exchange letters
Версия на азербайджанском языке Ann Linde: "İsveç Azərbaycanla əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirir"

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