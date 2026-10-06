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    Анас Сарвар: Лондон и Баку создадут рабгруппу по стратегическому партнерству

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2026
    • 14:53
    Анас Сарвар: Лондон и Баку создадут рабгруппу по стратегическому партнерству

    Великобритания и Азербайджан создадут рабочую группу, которая займется реализацией стратегического партнерства и обеспечит конкретные выгоды для жителей обеих стран.

    Как сообщает Report, об этом государственный министр по торговле Министерства предпринимательства, инноваций, науки и торговли Великобритании лорд Анас Сарвар заявил на 8-ом заседании МПК между Азербайджаном и Великобританией.

    По его словам, данное партнерство сосредоточено на нескольких ключевых направлениях, включая оборону, инновации и экономический рост: "Многие из упомянутых вами секторов являются важными элементами этого роста - энергетика, образование, инфраструктура и безопасность".

    "Говоря о безопасности, как вы знаете, мой коллега лорд Коакер (Министр обороны Великобритании Лорд Вернон Коакер - ред.) находился в Баку всего несколько дней назад, где продвигал наше сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Сегодня же наше внимание сосредоточено на экономических отношениях: на том, как поддерживать рост, стимулировать инновации и привлекать инвестиции в обе наши страны.У нас уже есть очень прочная основа для дальнейшего развития сотрудничества", - сказал он.

    Госминистр напомнил, что более 30 лет британские компании играют важную роль в экономическом развитии Азербайджана.

    "На переднем плане этих отношений находятся BP и ее партнеры. Британский опыт и инвестиции помогли Азербайджану развивать энергетические ресурсы, обеспечивать выход на международные рынки и укреплять его роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Великобритания остается крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане. Однако инвестиции растут и в обратном направлении, и мы с вами намерены и дальше укреплять эту тенденцию", - добавил он.

    Сарвар также подчеркнул, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) стал значимым инвестором в Великобритании, в том числе благодаря недавней инвестиции в размере 15 млн фунтов стерлингов в аэропорт Гатвик.

    "Именно такие двусторонние экономические отношения мы хотим развивать: чтобы британские компании инвестировали и добивались успеха в Азербайджане, а азербайджанские компании инвестировали и добивались успеха в Великобритании, обменивались опытом и демонстрировали преимущества совместных проектов", - отметил госминистр.

    Азербайджано-британские отношения Анас Сарвар
    Anas Sarvar: London və Bakı strateji tərəfdaşlıq üzrə işçi qrup yaradacaq
    Lord Anas Sarwar: London, Baku to establish working group on strategic partnership
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