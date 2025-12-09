Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    ANAMA и GICHD обсудили выполнение Меморандума о разминировании

    Внешняя политика
    • 09 декабря, 2025
    • 18:10
    ANAMA и GICHD обсудили выполнение Меморандума о разминировании

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Женевский международный центр по гуманитарному разминированию (GICHD) провели обмен мнениями о ходе выполнения подписанного в текущем году Меморандума о взаимопонимании "Об обеспечении поддержки противоминной деятельности в Азербайджанской Республике".

    Как сообщает Report, обсуждения состоялись на встрече председателя ANAMA Вугара Сулейманова и директора GICHD Тобиаса Привителли.

    На встрече гостю была представлена подробная информация о минной проблеме, с которой сталкивается Азербайджан, о мерах, предпринимаемых для устранения этой проблемы, а также о деятельности Агентства.

    Также были обсуждены перспективы сотрудничества в области обмена опытом и обучения в сфере противоминной деятельности, управления информацией, применения инновационных подходов, укрепления потенциала и реализации совместных проектов.

    Отметим, что во встрече также принял участие посол Швейцарии в Азербайджане Томас Штели.

