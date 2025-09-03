Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Аналитик: Армения и Азербайджан получат выгоду от мирного договора

    Внешняя политика
    • 03 сентября, 2025
    • 16:46
    Мир между Арменией и Азербайджаном может принести значительную пользу обеим сторонам: Армения получит возможность выйти из региональной изоляции, а Азербайджан - сухопутную связь с Нахчыванской Автономной Республикой.

    Как передает Report, об этом написал аналитик Варшавского Центра восточных исследований (OSW) Войцех Гурецкий в издании Polskie Radio.

    По его словам, недоверие между странами было сильным, и годами не было надежного посредника. "Россия, некогда главный посредник, утратила влияние в обеих столицах. Переговоры неоднократно срывались из-за пограничных стычек", - подчеркнул эксперт.

    Однако, как отметил Гурецкий, в этом году наметился прорыв. В марте переговорщики заявили о согласовании текста мирного соглашения. 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали с президентом США Дональдом Трампом декларацию, подтверждающую их приверженность миру. На том же саммите министры иностранных дел двух стран инициировали дополнительное соглашение.

    Вместе с тем Гурецкий подчеркнул, что "серьёзные препятствия остаются".

    "Баку настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию, где в преамбуле до сих пор упоминается Нагорный Карабах, что Азербайджан рассматривает как территориальную претензию. Ереван допускает подобные изменения, но конституционные изменения не могут быть внесены в одночасье", - написал он.

    Вместе с тем, отметил он, напряженность на границе снизилась, а стороны достигли соглашения по транзиту в Нахчыван. Вместо экстерриториального "коридора", который, по опасениям Армении, мог бы нарушить ее суверенитет, новая автомобильная и железная дорога будут функционировать в рамках проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (Зангезурский коридор - ред.), управляемого совместно Арменией и США.

    "Несмотря на скептицизм аналитиков, мир между Арменией и Азербайджаном, а потенциально и между Арменией и Турцией, сейчас кажется ближе, чем когда-либо", - заключил Гурецкий.

