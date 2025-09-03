İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Polşalı analitik: Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişindən fayda əldə edəcək

    Xarici siyasət
    • 03 sentyabr, 2025
    • 17:23
    Polşalı analitik: Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişindən fayda əldə edəcək

    Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh hər iki tərəfə əhəmiyyətli fayda gətirə bilər: Ermənistan regional təcriddən çıxmaq imkanı, Azərbaycan isə Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə quru əlaqəsi əldə edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Varşava Şərq Araşdırmaları Mərkəzinin (OSW) analitiki Voytsex Quretski "Polskie Radio" nəşrində yazıb.

    Onun sözlərinə görə, ölkələr arasında etimadsızlıq güclü olub və illər boyu etibarlı vasitəçi olmayıb. "Bir zamanlar əsas vasitəçi olan Rusiya hər iki paytaxtda təsirini itirib. Danışıqlar dəfələrlə sərhəd toqquşmaları səbəbindən pozulub", - ekspert vurğulayıb.

    V.Quretski qeyd edib ki, bu il irəliləyiş müşahidə olunub. Martda danışıqçılar sülh sazişinin mətninin razılaşdırıldığını bildiriblər. Avqustun 8-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ABŞ Prezidenti Donald Trampla sülhə sadiqliklərini təsdiqləyən bəyannamə imzalayıblar.

    Bununla yanaşı, analitik ciddi maneələrin qaldığını vurğulayıb.

    "Bakı Ermənistan konstitusiyasına düzəlişlər edilməsində israr edir, çünki preambulada "Dağlıq Qarabağ" ifadəsinin hələ də yer alması Azərbaycan tərəfindən ərazi iddiası kimi qəbul edilir. İrəvan bu cür dəyişiklikləri mümkün hesab edir, lakin konstitusiyaya dərhal dəyişiklik edilə bilməz", - o yazıb.

    Eyni zamanda, V.Quretski qeyd edib ki, sərhəddə gərginlik azalıb və tərəflər Naxçıvana tranzitlə bağlı razılığa gəliblər. Ermənistanın öz suverenliyini poza biləcəyindən narahat olduğu eksterritorial "dəhliz" əvəzinə, Ermənistan və ABŞ tərəfindən birgə idarə olunan "Beynəlxalq sülh və rifah naminə Tramp Marşrutu" (Zəngəzur dəhlizi - red.) layihəsi çərçivəsində yeni avtomobil və dəmir yolu fəaliyyət göstərəcək.

    "Analitiklərin şübhə ilə yanaşmasına baxmayaraq, Ermənistan və Azərbaycan, potensial olaraq həm də Ermənistan və Türkiyə arasında sülh indi hər zamankından daha yaxın görünür", - o vurğulayıb.

    Azərbaycan Ermənistan sülh sazişi
    Rus Versiası Rus Versiası
    Аналитик: Армения и Азербайджан получат выгоду от мирного договора
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Analyst: Armenia and Azerbaijan to benefit from peace agreement

    Son xəbərlər

    17:50

    Azərbaycandan İtaliya və Fransaya 4 tona yaxın qurbağa ayağı ixrac olunub

    Sağlamlıq
    17:47
    Foto

    Azərbaycanlı şəhid ailələri Yaşar Gülərin dəvəti ilə Ankarada olublar

    Region
    17:44

    İsrail ordusu Livanda reyd keçirir

    Digər ölkələr
    17:44

    Trampla Zelenski arasında danışıqlar olacaq

    Digər ölkələr
    17:38

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı yeni rəqəmsal platformaları istifadəyə verib

    Maliyyə
    17:36
    Video

    Yeni Kaledoniya ilə bağlı üç saziş: Dekolonizasiya prosesinin təxirə salınması üçün Fransanın bəhanələri - VİDEO

    Xarici siyasət
    17:31

    Azərbaycanın çimərlik voleybolçuları Türkiyəyə turnirə yollanıblar

    Komanda
    17:28

    Fransızların cəmi 15 %-i Makrona etibar edir

    Digər ölkələr
    17:26

    Nazir "İdmanda Dopinqə Qarşı Beynəlxalq Konvensiyanın 20 illiyi və COP10-a hazırlıq" mövzusunda görüşdə iştirak edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti