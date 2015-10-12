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    МИД: Азербайджан имеет полное суверенное право в принятии решения о допуске-недопуске въезда иностранных граждан

    На территории Азербайджана для иностранных граждан вступают в силу законы о госгранице и миграции

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан имеет полное суверенное право в принятии решения о допуске или недопуске на свою территорию иностранных граждан". 

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя вопрос журналистов о том, что представителям организации Amnesty İnternational было отказано во въезде в Азербайджан. 

    "На территории Азербайджана  для иностранных граждан вступают в силу законы о госгранице и миграции, а также ряд других  законов. Как и в любой другой стране, Азербайджан имеет полное суверенное право о принятии решения о допуске-недопуске въезда иностранных граждан", - заявил Х.Гаджиев. 

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