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Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ

Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ Член Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации, политолог Владимир Карасев, позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
7 января 2025 г. 18:45
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ

Если Владимир Карасев смог оскорбить главу иностранного государства, не столкнувшись с последствиями, можно предположить, что не за горами тот день, когда он может использовать подобный стиль общения и в отношении российского руководства.

Как передает Report, об этом заявил председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Амин Мамедов, комментируя слова Карасева.

"Это произошло после того, как Ильхам Алиев заявил о причастности России к крушению пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании AZAL в небе над Грозным. Если Общественная палата Российской Федерации считает эту речь соответствующей своим этическим нормам, становится понятно, на каком уровне она находится сейчас", - отметил А.Мамедов.

К сожалению, в современной России становится всё более распространенной практика, когда публичные личности и люди с высоким социальным статусом позволяют себе грубую и оскорбительную риторику, продолжил он.

"Ранее общественные деятели России служили примером высокой культуры и моральных принципов, однако сегодня эти качества, к сожалению, утрачены. И о самолете AZAL рассуждают такой далекий от культурных ценностей человек, как Карасев", - подытожил А.Мамедов.

Отметим, что ранее член Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации, политолог Владимир Карасев, позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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