    Аллахшукюр Пашазаде призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к диалогу

    Внешняя политика
    • 20 марта, 2026
    • 09:54
    Аллахшукюр Пашазаде призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к диалогу

    Глава Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке призвал стороны отказаться от конфронтации и перейти к диалогу.

    Как сообщает Report, об этом он заявил журналистам после праздничного намаза в мечети Тезепир по случаю Рамазана.

    Шейхульислам подчеркнул, что в первую очередь от происходящего страдают народы, в этой связи сторонам следует предпочесть язык дипломатии.

    "Мой призыв - прекратить войну и сесть за стол переговоров. Стороны должны стараться прийти к общему знаменателю путем переговоров друг с другом. Потому что у подобных противостояний нет конца. Чем раньше начнется диалог, тем быстрее можно добиться положительного результата", - отметил Пашазаде.

    Аллахшукюр Пашазаде Управление мусульман Кавказа (УМК) Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Şeyxülislam Yaxın Şərqdə baş verən gərginliklə bağlı tərəfləri dialoqa çağırıb
