Аллахшукюр Пашазаде призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к диалогу

Глава Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке призвал стороны отказаться от конфронтации и перейти к диалогу.

Как сообщает Report, об этом он заявил журналистам после праздничного намаза в мечети Тезепир по случаю Рамазана.

Шейхульислам подчеркнул, что в первую очередь от происходящего страдают народы, в этой связи сторонам следует предпочесть язык дипломатии.

"Мой призыв - прекратить войну и сесть за стол переговоров. Стороны должны стараться прийти к общему знаменателю путем переговоров друг с другом. Потому что у подобных противостояний нет конца. Чем раньше начнется диалог, тем быстрее можно добиться положительного результата", - отметил Пашазаде.