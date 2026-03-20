Аллахшукюр Пашазаде призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к диалогу
Внешняя политика
- 20 марта, 2026
- 09:54
Глава Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке призвал стороны отказаться от конфронтации и перейти к диалогу.
Как сообщает Report, об этом он заявил журналистам после праздничного намаза в мечети Тезепир по случаю Рамазана.
Шейхульислам подчеркнул, что в первую очередь от происходящего страдают народы, в этой связи сторонам следует предпочесть язык дипломатии.
"Мой призыв - прекратить войну и сесть за стол переговоров. Стороны должны стараться прийти к общему знаменателю путем переговоров друг с другом. Потому что у подобных противостояний нет конца. Чем раньше начнется диалог, тем быстрее можно добиться положительного результата", - отметил Пашазаде.
