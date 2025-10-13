Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Аллахшукюр Пашазаде пригласил генсека ООН в 2026 году в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 14:50
    Аллахшукюр Пашазаде пригласил генсека ООН в 2026 году в Азербайджан

    Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде пригласил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на международное мероприятие в Азербайджан.

    Как сообщает Report, председатель УМК подчеркнул, что мероприятие, посвященное межисламскому диалогу и борьбе с исламофобией, состоится в следующем году при совместной организации Мусульманского совета старейшин и Альянса цивилизаций ООН.

    Гутерриш отметил, что ранее, будучи Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, он неоднократно посещал Азербайджан и готов вновь побывать в этой стране.

    Allahşükür Paşazadə BMT Baş katibini gələn il Azərbaycanda keçiriləcək beynəlxalq tədbirə dəvət edib

