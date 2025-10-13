Аллахшукюр Пашазаде пригласил генсека ООН в 2026 году в Азербайджан

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде пригласил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на международное мероприятие в Азербайджан.

Как сообщает Report, председатель УМК подчеркнул, что мероприятие, посвященное межисламскому диалогу и борьбе с исламофобией, состоится в следующем году при совместной организации Мусульманского совета старейшин и Альянса цивилизаций ООН.

Гутерриш отметил, что ранее, будучи Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, он неоднократно посещал Азербайджан и готов вновь побывать в этой стране.