Аллахшукюр Пашазаде пригласил генсека ООН в 2026 году в Азербайджан
Внешняя политика
- 13 октября, 2025
- 14:50
Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде пригласил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на международное мероприятие в Азербайджан.
Как сообщает Report, председатель УМК подчеркнул, что мероприятие, посвященное межисламскому диалогу и борьбе с исламофобией, состоится в следующем году при совместной организации Мусульманского совета старейшин и Альянса цивилизаций ООН.
Гутерриш отметил, что ранее, будучи Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, он неоднократно посещал Азербайджан и готов вновь побывать в этой стране.
