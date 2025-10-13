Allahşükür Paşazadə BMT Baş katibini Azərbaycana dəvət edib
Xarici siyasət
- 13 oktyabr, 2025
- 14:26
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri, şeyxülislam Allahşükür Paşazadə BMT Baş katibi Antonio Quterreşi Azərbaycanda keçiriləcək beynəlxalq tədbirə dəvət edib.
"Report" xəbər verir ki, QMİ sədri islamdaxili dialoq və islamofobiya ilə mübarizəyə həsr olunmuş tədbirin gələn il baş tutacağını vurğulayıb.
A.Quterreş Azərbaycanı daha əvvəllər BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı olduğu dövrdə bir neçə dəfə ziyarət etdiyini, bu ölkə barədə ən xoş təəssüratlarının olduğunu deyərək orada yenidən olmaqdan məmnunluq duyacağını söyləyib.
Qeyd edilib ki, tədbir Azərbaycanda Müsəlman Ağsaqqalları Şurası, BMT Sivilizasiyalar Alyansının həmtəşkilatçılığı ilə keçiriləcək.
Son xəbərlər
14:46
Azərbaycan olimpiyaçılarının yararsız hala düşən medallarının dəyişdiriləcəyi tarix bəlli olubFərdi
14:46
Netanyahu: Tramp ABŞ-nin indiyə qədər olan bütün prezidentləri arasında İsrailin ən yaxın dostudurDigər ölkələr
14:46
Azərbaycanlı rejissorun Xəzərdəki ekoloji problemlərlə bağlı filmi İtaliyada mükafata layiq görülübİncəsənət
14:43
Azərbaycanlı pilot: "Dünya çempionatı mənim üçün çox gərgin keçdi"Fərdi
14:37
Gürcüstanın üç vətəndaşı terror təşkilatına qoşulmaqda ittiham olunaraq həbs edilibRegion
14:35
İsrail 2026-cı ildə Trampın Nobel mükafatına namizədliyini dəstəkləməyi planlaşdırırDigər ölkələr
14:35
Slovakiyada iki qatarın toqquşması nəticəsində təxminən 100 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
14:31
İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edirXarici siyasət
14:28