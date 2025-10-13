Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Аллахшукюр Пашазаде: Армянская церковь и диаспора ведут разрушительную пропаганду

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 14:55
    Аллахшукюр Пашазаде: Армянская церковь и диаспора ведут разрушительную пропаганду

    В нынешней ситуации, когда политические руководства Азербайджана и Армении прилагают усилия к построению мира в атмосфере конструктивного сотрудничества, армянская церковь и диаспора изо всех сил ведут разрушительную пропаганду, чтобы сорвать этот процесс.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

    По его словам, религиозные деятели всегда призывают к миру: "Но мы видим, что в то время как политические руководства двух стран делают шаги к миру, армянская церковь призывает к реваншизму и новой конфронтации".

    Пашазаде проинформировал генерального секретаря ООН о процессе восстановления всех религиозных и культурных объектов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, о межрелигиозном сотрудничестве и межконфессиональном взаимопонимании в стране, о высоком уровне отношений между государством и религией.

    Гутерриш, в свою очередь, пригласил председателя УМК принять участие в очередном Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН, который состоится в декабре этого года в Саудовской Аравии.

    Лента новостей