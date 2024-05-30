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Али Гусейнли: Международно-правовые механизмы несовершенны

Али Гусейнли: Международно-правовые механизмы несовершенны Поскольку международно-правовые механизмы несовершенны, до сих пор не удалось освободить бывшие и нынешние колонии от французского колониализма.
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 15:38
Али Гусейнли: Международно-правовые механизмы несовершенны

Поскольку международно-правовые механизмы несовершенны, до сих пор не удалось освободить бывшие и нынешние колонии от французского колониализма.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Али Гусейнли на конференции "Право на деколонизацию Французской Полинезии - вызовы и перспективы" в парламенте.

Он отметил, что международное право предусматривает привлечение государств к ответственности за военные преступления и акты геноцида, но вопрос колониализма все еще остается нерешенным.

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Версия на азербайджанском языке Əli Hüseynli: Beynəlxalq hüquq mexanizmləri mükəmməl olmadığından koloniyalar fransız müstəmləkəsindən azad olmayıb

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