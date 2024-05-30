Али Гусейнли: Международно-правовые механизмы несовершенны

Поскольку международно-правовые механизмы несовершенны, до сих пор не удалось освободить бывшие и нынешние колонии от французского колониализма.

Поскольку международно-правовые механизмы несовершенны, до сих пор не удалось освободить бывшие и нынешние колонии от французского колониализма.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Али Гусейнли на конференции "Право на деколонизацию Французской Полинезии - вызовы и перспективы" в парламенте.

Он отметил, что международное право предусматривает привлечение государств к ответственности за военные преступления и акты геноцида, но вопрос колониализма все еще остается нерешенным.