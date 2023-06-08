Али Асадов встретился со своим кубинским коллегой в Сочи

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, находящийся с деловым визитом в Сочи, Российская Федерация, 8 июня встретился с премьер-министром Республики Куба Мануэлем Марреро Крузом.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, находящийся с деловым визитом в Сочи, Российская Федерация, 8 июня встретился с премьер-министром Республики Куба Мануэлем Марреро Крузом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабмина.

В ходе встречи было отмечено, что между двумя странами налажен активный политический диалог, подчеркнута важность взаимных визитов и встреч на высоком уровне.

Было выражено удовлетворение сотрудничеством Азербайджана и Кубы в международных организациях, включая ООН и Движение неприсоединения.

Главы правительств также обсудили вопросы расширения сотрудничества двух стран в торгово-экономической и гуманитарной сферах.