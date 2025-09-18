Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Али Асадов встретился с Садыром Жапаровым в Бишкеке

    Внешняя политика
    • 18 сентября, 2025
    • 14:11
    Али Асадов встретился с Садыром Жапаровым в Бишкеке

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Бишкек принял участие во встрече глав правительств стран ОТГ с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

    Как сообщает Report со ссылкой на Кабмин Азербайджана, Жапаров приветствовал участников первой встречи премьер-министров/вице-президента Организации тюркских государств.

    Али Асадов передал Садыру Жапарову приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Премьер также затронул актуальные вопросы, стоящие на повестке дня стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном.

