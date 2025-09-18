İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Əli Əsədov Bişkekdə Sadır Japarovla görüşüb

    Xarici siyasət
    • 18 sentyabr, 2025
    • 14:00
    Əli Əsədov Bişkekdə Sadır Japarovla görüşüb

    Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Bişkek şəhərinə işgüzar səfəri çərçivəsində Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin Baş nazirlərinin/Vitse-prezidentinin Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov ilə görüşündə iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

    Qırğızıstan Prezidenti Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin Baş nazirlərinin/Vitse-prezidentinin ilk görüşünün iştirakçılarını salamlayıb. 

    Ə.Əsədov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin salamlarını və ən xoş arzularını Sadır Japarova çatdırıb.  

    Baş nazir həmçinin Azərbaycan-Qırğızıstan strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin gündəliyində duran aktual məsələlərə toxunub.

    Али Асадов встретился с Садыром Жапаровым в Бишкеке

    Son xəbərlər

    15:25

    EDB 2022-2024-cü illərdə Azərbaycanda BOEM sektoruna cəlb edilmiş investisiyanın məbləğini açıqlayıb

    Maliyyə
    15:25

    İmişlinin 4 kəndində 1000-ə yaxın abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    15:22

    Marseldə etirazçılar hərbi zavodu bağlayıblar

    Digər ölkələr
    15:22

    "İmişli" klubu İntizam Komitəsinin qərarından apellyasiya şikayəti verəcək

    Futbol
    15:12

    Qırğızıstan TDT ölkələrini əməkdaşlığa dair "yol xəritəsi"ni təsdiqləməyi təklif edib

    Xarici siyasət
    15:12

    "Bakı Taksi Xidməti" Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundakı vəziyyətə münasibət bildirib

    İnfrastruktur
    15:07

    BMTM-in şöbə müdiri: Azərbaycanla BƏƏ arasında effektiv siyasi və iqtisadi dialoq formalaşıb

    Xarici siyasət
    15:07

    Azərbaycan və Türkiyənin Mərkəzi Bankları beynəlxalq təcrübənin tətbiqini müzakirə ediblər

    Maliyyə
    15:07

    Bakıda qadın işlədiyi müəssisədə yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti