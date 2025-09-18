Əli Əsədov Bişkekdə Sadır Japarovla görüşüb
Xarici siyasət
- 18 sentyabr, 2025
- 14:00
Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Bişkek şəhərinə işgüzar səfəri çərçivəsində Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin Baş nazirlərinin/Vitse-prezidentinin Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov ilə görüşündə iştirak edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.
Qırğızıstan Prezidenti Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin Baş nazirlərinin/Vitse-prezidentinin ilk görüşünün iştirakçılarını salamlayıb.
Ə.Əsədov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin salamlarını və ən xoş arzularını Sadır Japarova çatdırıb.
Baş nazir həmçinin Azərbaycan-Qırğızıstan strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin gündəliyində duran aktual məsələlərə toxunub.
Son xəbərlər
15:25
EDB 2022-2024-cü illərdə Azərbaycanda BOEM sektoruna cəlb edilmiş investisiyanın məbləğini açıqlayıbMaliyyə
15:25
İmişlinin 4 kəndində 1000-ə yaxın abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
15:22
Marseldə etirazçılar hərbi zavodu bağlayıblarDigər ölkələr
15:22
"İmişli" klubu İntizam Komitəsinin qərarından apellyasiya şikayəti verəcəkFutbol
15:12
Qırğızıstan TDT ölkələrini əməkdaşlığa dair "yol xəritəsi"ni təsdiqləməyi təklif edibXarici siyasət
15:12
"Bakı Taksi Xidməti" Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundakı vəziyyətə münasibət bildiribİnfrastruktur
15:07
BMTM-in şöbə müdiri: Azərbaycanla BƏƏ arasında effektiv siyasi və iqtisadi dialoq formalaşıbXarici siyasət
15:07
Azərbaycan və Türkiyənin Mərkəzi Bankları beynəlxalq təcrübənin tətbiqini müzakirə ediblərMaliyyə
15:07