Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

На встрече в Баку было отмечено, что с подписанием в сентябре этого года "Совместной декларации о всесторонних стратегических партнерских отношениях между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами" отношения вступили в новый этап.

Стороны подчеркнули важность продолжения эффективного сотрудничества и взаимной поддержки между двумя странами в рамках международных организаций.

На встрече обсуждались перспективы взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в торгово-экономической, инвестиционной сферах, в областях возобновляемой энергетики, нефтегазовом секторе, информационных технологий, искусственного интеллекта и других областях.