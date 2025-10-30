Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Али Асадов встретился с председателем Федерального национального совета ОАЭ

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 17:51
    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

    На встрече в Баку было отмечено, что с подписанием в сентябре этого года "Совместной декларации о всесторонних стратегических партнерских отношениях между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами" отношения вступили в новый этап.

    Стороны подчеркнули важность продолжения эффективного сотрудничества и взаимной поддержки между двумя странами в рамках международных организаций.

    На встрече обсуждались перспективы взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в торгово-экономической, инвестиционной сферах, в областях возобновляемой энергетики, нефтегазовом секторе, информационных технологий, искусственного интеллекта и других областях.

    Əli Əsədov BƏƏ-nin Federal Milli Şurasının sədri ilə görüşüb
    Azerbaijani Prime Minister meets head of UAE Federal National Council

