    Али Асадов встретился с министром национального образования Турции

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 16:36
    Али Асадов встретился с министром национального образования Турции

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром национального образования Турции Юсуфом Текином.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

    В ходе встречи было выражено удовлетворение динамичным развитием стратегического партнерства между двумя странами во всех областях, включая сферу образования. Было отмечено, что со следующего учебного года в Стамбуле будет открыта азербайджанская школа.

    С удовлетворением было отмечено посещение турецким министром Карабахского университета, а также школ городов Шуша, Физули и Агдам.

    Стороны отметили важность подписанных в рамках визита документов о сотрудничестве в сфере образования и профессионального образования.

    В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере образования, в том числе профессионального образования, деятельность Турецко-азербайджанского университета и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Əli Əsədov Türkiyənin milli təhsil naziri ilə görüşüb
    Azerbaijani PM meets with Turkish Minister of National Education

