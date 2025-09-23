Али Асадов встретился с министром национального образования Турции
- 23 сентября, 2025
- 16:36
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром национального образования Турции Юсуфом Текином.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.
В ходе встречи было выражено удовлетворение динамичным развитием стратегического партнерства между двумя странами во всех областях, включая сферу образования. Было отмечено, что со следующего учебного года в Стамбуле будет открыта азербайджанская школа.
С удовлетворением было отмечено посещение турецким министром Карабахского университета, а также школ городов Шуша, Физули и Агдам.
Стороны отметили важность подписанных в рамках визита документов о сотрудничестве в сфере образования и профессионального образования.
В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере образования, в том числе профессионального образования, деятельность Турецко-азербайджанского университета и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.