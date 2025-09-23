İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Əli Əsədov Türkiyənin milli təhsil naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2025
    • 16:19
    Əli Əsədov Türkiyənin milli təhsil naziri ilə görüşüb

    Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Türkiyənin milli təhsil naziri Yusuf Tekinlə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

    Görüşdə iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin bütün istiqamətlərdə, o cümlədən təhsil sahəsində dinamik inkişafından məmnunluq ifadə olunub.

    Növbəti tədris ilindən Türkiyənin İstanbul şəhərində Azərbaycan məktəbinin açılacağı qeyd edilib.

    Y.Tekinin Qarabağ Universitetini, həmçinin Şuşa, Füzuli və Ağdam şəhər orta məktəblərini ziyarət etməsi məmnunluqla vurğulanıb.

    Səfər çərçivəsində imzalanmış təhsil və peşə təhsili sahəsində əməkdaşlığa dair sənədlərin əhəmiyyəti qeyd edilib.

    Görüş zamanı təhsil, o cümlədən peşə təhsili sahəsində əməkdaşlığın cari vəziyyət və perspektivləri, Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin fəaliyyəti və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə olunub.

    Baş nazir Əli Əsədov Türkiyənin milli təhsil naziri Yusuf Tekin
    Али Асадов встретился с министром национального образования Турции
    Azerbaijani PM meets with Turkish Minister of National Education

    Son xəbərlər

    17:47

    Sabahdan 340 nömrəli müntəzəm avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    17:39

    ABŞ BMT-də islahatların aparılmasını müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    17:39

    Ruben Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin ifadələri dinlənilib

    Hadisə
    17:34

    "Barselona"nın müdafiəçisi məşqlərə başlayıb

    Futbol
    17:31

    Azərbaycanda süni intellekt əsaslı informativ elektron resurs yaradılacaq

    İKT
    17:24

    BMT Baş Assambleyasında yüksəksəviyyəli debatlar başlayıb

    Dünya
    17:23

    Azərbaycan Latviyaya pomidor satışını bərpa edib

    ASK
    17:23

    Taksi sürücülərinin imtahanında 1300 namizəd uğur qazanıb

    Elm və təhsil
    17:22

    Quttereş: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh razılaşmaları müsbət hadisədir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti